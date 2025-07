Ferienstart in Berlin und Brandenburg: Lkw-Verbot und Stau-Chaos

Berlin - In Berlin und Brandenburg beginnen in dieser Woche die Sommerferien. Der ADAC rechnet mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen. Daher dürfen auf vielen Autobahnen keine Laster fahren.

"Die Autobahnen dürften vielerorts an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen", heißt es in einer Mitteilung des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs ( ADAC ).

Die schlimmsten Staus werden am Freitagnachmittag, am Sonnabendvormittag und am Sonntagnachmittag erwartet. "Wer flexibel ist, sollte ruhigere Alternativrouten planen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen", so der ADAC.

Das Unternehmen empfiehlt, am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag zu starten.