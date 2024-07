Blechlawine der Saison: Jetzt droht das "schlimmste Stauwochenende"

München - Das kommende Wochenende dürfte das staureichste des Jahres werden, denn nun sind in allen Bundesländern Ferien - und entsprechend viel ist auf den Straßen los.

Dicht an dicht: Wer kommendes Wochenende auf den Straßen unterwegs ist, braucht Geduld. © Marijan Murat/dpa

"Wer am kommenden Wochenende mit dem Auto in die Ferien starten will, hat eine schlechte Wahl getroffen", erklärt der ADAC nüchtern und prognostiziert eines der "schlimmsten Stauwochenenden der Saison".

Schon im letzten Jahr brauchten Autofahrer Ende Juli am meisten Geduld.

Mit Baden-Württemberg und Bayern sind dann in allen Bundesländern Sommerferien. Aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rollt schon die zweite Reisewelle heran.

Deshalb sollten auch Reisende auf dem Heimweg mehr Fahrzeit einplanen. Das betrifft: Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Laut ADAC macht es übrigens keinen Unterschied, ob man am Samstag oder Sonntag fährt. Bestenfalls wählt man einen Termin unter der Woche, zum Beispiel Dienstag bis Donnerstag, um entspannter anzukommen.