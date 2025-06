Erhöhte Staugefahr über Pfingsten: Autobahnen werden krachend voll

Zwischen Freitag und Dienstag rechnet die Autobahn GmbH mit einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Die Autobahn GmbH spricht in einer Mitteilung am Dienstag von "einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres".

Grund für das erhöhte Verkehrsaufkommen sind besonders die am 10. Juni beginnenden Schulferien in Baden-Württemberg und Bayern. Sobald dort am Freitag die Schulglocken läuten, verreisen viele Familien mit dem Auto. In weiteren Bundesländern freut man sich dagegen auf ein verlängertes Wochenende.

Nach Angaben der Autobahn GmbH müssen sich Autofahrer deshalb besonders am Freitagmittag, am Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag auf eine hohe Streckenauslastung gefasst machen.

Am nächsten Dienstag wird außerdem mit einem "regional erhöhten Rückreiseverkehr" gerechnet.