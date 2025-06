11.06.2025 09:43 Mit Papier beladener Lkw gerät in Brand: A2 gesperrt

Auf der A2 in Richtung Magdeburg ist am Morgen ein Lastwagen in Brand geraten.

Von Anne Lathan Lehnin - Auf der A2 in Richtung Magdeburg ist am Morgen ein Lastwagen in Brand geraten. Alles in Kürze Lkw mit Papier beladen gerät auf A2 in Brand

Standstreifen zwischen Werder und Lehnin betroffen

Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt

Zeitverlust von etwa 20 Minuten zu erwarten

Ursache des Brandes noch unklar Mehr anzeigen Viel war von dem Lkw nach dem Brand nicht übrig. © Julian Stähle Nach Angaben der Polizei steht das Fahrzeug auf dem Standstreifen zwischen dem Autobahndreieck Werder und der Anschlussstelle Lehnin (Potsdam-Mittelmark) in Fahrtrichtung Magdeburg. Der Lkw soll mit Papier beladen gewesen sein und stand vollständig in Flammen. Wie es zu dem Brand kam und ob Menschen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Auf der A2 staute sich in Folge des Brandes. © Julian Stähle Die Fahrbahnen in Richtung Berlin und Magdeburg wurden gesperrt. Der ADAC spricht aktuell von einem Zeitverlust von etwa 20 Minuten.

Titelfoto: Julian Stähle