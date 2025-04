Reisewelle zu den Osterferien: Hier rechnet der ADAC mit Staus

Die Osterreisewelle führt zu verstopften Straßen in Richtung Süden. (Archiv) © Lino Mirgeler/dpa

Der ADAC erwartet insbesondere am Freitag ein deutlich gesteigertes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen, weil viele Familien bereits am letzten Schultag aufbrechen. Auch der Gründonnerstag am 17. April sei erfahrungsgemäß ein Tag mit viel Verkehr, heißt es.

Neben Bayern starten laut ADAC sieben weitere Bundesländer am Wochenende in die Osterferien, auch in Österreich, der Schweiz und Belgien sind parallel Ferien.

"Urlauber, die nach Süden wollen, müssen sich auch dieses Jahr auf Staus und

zähfließenden Verkehr einstellen", sagt der Verkehrsexperte des ADAC Südbayern, Alexander Kreipl. "In Bayern dürfte es sich vor allem rund um München sowie auf den Autobahnen Richtung Österreich, Italien und die Schweiz stauen. Auch auf dem Fernpass wird sich der verstärkte Reiseverkehr in die Urlaubsgebiete bemerkbar machen."

Im Norden des Freistaats dürften zum Ferienstart vor allem die A3 zwischen Würzburg und Nürnberg, die A6 von Nürnberg in Fahrtrichtung Pilsen sowie der Nürnberger Raum betroffen sein.