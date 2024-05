Volle Straßen zu Pfingsten im Südosten: Hier braucht Ihr besonders viel Geduld

Zusätzlich beginnen die Pfingstferien in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern, was eine erhöhte Staugefahr auf den Autobahnen bedeute. Engpässe erwartet der ADAC vor allem in Großräumen Magdeburg und Leipzig /Halle.

Viele Menschen nutzen das lange Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub, Ausflüge an die Seen, die Küste oder andere Naherholungsgebiete, erläuterte eine Sprecherin des ADAC Niedersachsen/Sachsen.

Vor allem am Freitag und Samstag könnte es auf den Straßen in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen eng werden, wie die jeweiligen Regionalstellen des ADAC auf Anfrage mitteilten. Im Vorjahr war der Freitag vor Pfingsten einer der staureichsten Tage des Jahres.

Viele werden die Tage nutzen, um Ausflüge zu machen, beispielsweise an Nord- oder Ostsee. © Rolf Vennenbernd/dpa

In Sachsen sind nach Angaben des ADAC vor allem die A4 von Chemnitz nach Dresden und weiter nach Görlitz, die A14 von Leipzig nach Dresden und die A72 von Plauen nach Chemnitz stark belastete Strecken.

Zudem gebe es im Freistaat derzeit eine hohe Baustellendichte. Daher sei mit Staus und Behinderungen zu rechnen.

Auch in Thüringen dürfte es vor allem am Freitag und Samstag, wenn der Ausflugsverkehr auf Berufspendler trifft, auf den Straßen etwas voller werden, erklärte Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen.

Er geht davon, dass der Verkehr in Thüringen am ehesten rund um Erfurt in Stocken geraten könnte. Aber auch auf der A9, wenn sich Kurzurlauber aus dem Süden etwa Richtung Berlin oder Mecklenburgische Seenplatte aufmachten – oder umgekehrt einen Trip in Richtung Bayern planten.

Generell sei Thüringen aber nicht so sehr von Stau betroffen wie andere Bundesländer.