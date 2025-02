Subaru kracht in Kia: Frau verletzt, hoher Schaden - War Blinker schuld?

Burscheid - Am Dienstag kam es im Bereich der Straße Dünweg (B51) in Hilgen zu einem schweren Verkehrsunfall . Dabei wurde eine Person verletzt. Der Schaden ist enorm!

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab, bog ein 71-jähriger Mann aus Leichlingen mit seinem Kia am Vormittag aus der Ausfahrt eines Discounters nach links auf die B51 in Richtung Wermelskirchen ab.

Dabei übersah er nach jetzigem Stand der Ermittlungen den Subaru eines 66-jährigen Autofahrers, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Burscheid unterwegs war und an Ort und Stelle vorfahrtsberechtigt gewesen wäre.

In einer ersten Anhörung gab der Unfallverursacher an, dass der Subaru-Fahrer den Blinker nach rechts gesetzt hatte, weshalb er davon ausgegangen war, dass dieser auf den Parkplatz abbiegen wollte.

Die Beifahrerin des 71-Jährigen, eine 66 Jahre alte Frau aus Leichlingen, wurde bei dem heftigen Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.