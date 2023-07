Suff-Fahrer fliegt aus Kurve und kracht gegen Mauer

Das Auto stieß frontal gegen eine Steinmauer. © Polizeidirektion Lübeck

Ein 20-Jähriger kam am Donnerstag gegen 22 Uhr im Bereich eines Ausbildungszentrums in Ahrensbök von der Straße ab, teilte die Polizei am Freitag mit. Zeugen hatten den Notruf gewählt.

Die Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit seinem Opel Corsa zu schnell gefahren war. In einer Rechtskurve kam er deswegen von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Mauer am linken Fahrbahnrand.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Der Mann saß alleine im Auto. Es gab keine weiteren Verletzten.

Die Polizisten bemerkten, dass der Fahrer möglicherweise betrunken war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,21 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 10.000 Euro.