Tochter schreit plötzlich los: Mutter erschreckt sich und prallt frontal gegen Baum

Wuppertal - Bei einem Unfall in Wuppertal haben eine 37-jährige Autofahrerin und ihre beiden Töchter (11, 7) schwere Verletzungen erlitten.

Der Opel Zafira musste nach dem schweren Unfall abgeschleppt werden. Die drei Insassen kamen in eine Klinik. © Christoph Petersen

Die 37-jährige Solingerin war nach Angaben der Polizei am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in ihrem Opel Zafira auf der Ehrenhainstraße Richtung Solingen unterwegs und hatte auch ihre sieben und elf Jahre alten Töchter an Bord.

Ersten Erkenntnissen zufolge schrie die Elfjährige in Höhe der Einmündung zur Straße Bies plötzlich auf, woraufhin sich ihre Mutter derart erschreckte, dass sie von der Fahrbahn abkam und in der Folge frontal gegen einen Baum krachte.

Anschließend rollte der Opel nach hinten und kam mit dem Heck in der Mauer eines dortigen Wohnhauses zum Stehen.

Sowohl die Autofahrerin als auch ihre beiden Töchter kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, in dem alle drei stationär aufgenommen werden mussten.