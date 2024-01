Tödliche Fahrradtour: Biker wird von VW "aufgeladen" und stirbt

Kassel - Zu einem tragischen Ende einer Fahrradfahrt kam es am gestrigen Dienstagabend in Nordhessen . Nachdem ein Biker von einem Auto gerammt und tödlich verletzt wurde, beschäftigt sich die Polizei nun mit der Aufklärung des Unfallhergangs.

Das Fahrrad des Verstorbenen blieb stark beschädigt am Fahrbahnrand liegen. © HessennewsTV

Wie ein Sprecher des nordhessischen Polizeipräsidiums am heutigen Mittwoch berichtete, sei ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Rad auf der L3298 von Kassel in Richtung Ehlen unterwegs gewesen. Hinter dem mit notwendiger Beleuchtung ausgestattetem Fahrrad befand sich eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Gegen 18.20 Uhr kam es dann zum Unglück. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache erfasste der Wagen das Zweirad rund 400 Meter vor der Abzweigung zur Herkules-Statue im Bergpark Wilhelmshöhe und lud dieses nahezu auf die Motorhaube auf. Im Anschluss stürzte der 44-Jährige auf die Straße und blieb dort schwer verletzt liegen.

Ersthelfer kamen dem Mann zur Hilfe und versorgten den Biker bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Doch trotz aller Maßnahmen und dem sofortigen Transport in ein Krankenhaus verstarb der 44-Jährige dort wenig später. Währenddessen erlitt die 26-Jährige einen gewaltigen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik. Rein körperlich blieb sie jedoch unversehrt.

An den Unfallort wurde auch ein Gutachter beordert. Zudem wurden die beiden Unfallfahrzeuge abgeschleppt und in der Folge sichergestellt. An dem VW entstand bei dem tödlichen Crash ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.