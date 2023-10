10.10.2023 16:26 1.443 Tödliche Unachtsamkeit: Seniorin mit Rollator von Lkw begraben

Am Montagnachmittag kam es in Wörth am Rhein (Rheinland-Pfalz) zu einem Unfall, der eine 86 Jahre alte Frau das Leben kostete.

Von Angelo Cali

Wörth am Rhein - Unfall-Drama in Rheinland-Pfalz! Dort kam eine Seniorin beim Überqueren der Straße ums Leben, nachdem sie von einem Lastwagen überrollt worden war. Während eine kleine Gemeinde unter Schock steht, ist die Polizei mit der Aufarbeitung der Geschehnisse beschäftigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben die Vorderachse des Sattelschleppers an, um die 86-Jährige zu bergen. © Feuerwehr Büchelberg Doch was war genau geschehen? Darüber gab Polizeioberkommissar Schmitt von der Polizeidirektion Landau am gestrigen späten Montagabend Auskunft. Seinem Bericht zufolge befand sich eine 86 Jahre alte Frau gegen 16 Uhr in Höhe des Ortsausgangs von Büchelberg, einem rund 900-Seelen-Ortsteil von Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim). Als die ältere Dame gerade im Begriff war mithilfe ihres Rollators die Dorfbrunnenstraße zu passieren, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Hierdurch wurde die 86-Jährige unter der Vorderachse des Sattelschleppers eingeklemmt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Umgehend rückte die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr der Gemeinde an und schaffte es unter Einsatz eines sogenannten Hebekissensatzes die Vorderachse des Lastwagens anzuheben. Unfall Tödlicher Unfall: Erntehelfer wird von Traktor überrollt Noch im Verlauf der Bergung wurden erste lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet, ehe die Seniorin nach ihrer Befreiung an die Rettungskräfte übergeben werden konnte. Sämtliche Reanimationsmaßnahmen schlugen jedoch fehl. Die 86-Jährige verstarb somit noch am Unfallort. Der Lasterfahrer erlitt infolge des Zusammenstoßes einen Schock und musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Nach schwerem Unfall: Lebensrettende Sofortmaßnahmen noch unter Lastwagen eingeleitet Der tödliche Unfall ereignete sich am Ortsausgang von Büchelberg, einem 900-Seelen-Ortsteil von Wörth am Rhein. © Feuerwehr Büchelberg Tödlicher Unfall in Büchelberg: Erste Hilfe Maßnahmen vor Ort bleiben ohne Erfolg - Seniorin stirbt Warum es zu dem tödlichen Zusammenstoß gekommen war, ist derzeit noch völlig unklar, weshalb auch noch nicht mit voller Sicherheit konstatiert werden kann, ob nun die Rentnerin den Lastwagen übersah - oder umgekehrt. Ein hinzu beorderter Gutachter soll die Polizei bei den weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang unterstützen. Neben der Büchelberger Feuerwehr waren zudem die Brandmeister aus Wörth am Rhein und Scheibenhardt im Einsatz.

Titelfoto: Feuerwehr Büchelberg