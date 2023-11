Tödlicher Baum-Crash im Vogtland: Ford-Fahrer stirbt am Unfallort

Markneukirchen - Schrecklicher Unfall im Vogtland: Ein Ford-Fahrer (71) knallte am heutigen Donnerstagvormittag auf einer Landstraße frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass vom Auto nur noch ein Wrack übrig blieb. Tragisch: Der Fahrer verstarb noch am Unfallort.