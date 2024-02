Tödlicher Crash in der Wetterau: Renault-Fahrer stirbt noch am Unfallort

Friedberg/Wölfersheim - Für einen 71-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät: Auf der B455 im mittelhessischen Wetterau-Kreis kam es am heutigen Montagmorgen zu einem tödlichen Unfall .

Tragischer Unfall auf der B455 bei Wölfersheim im Wetterau-Kreis: Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, doch für einen 71-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 6.30 Uhr bei der Gemeinde Wölfersheim nordöstlich von Friedberg, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr ein 71 Jahre alter Mann mit einem Renault über die Bundesstraße. In Höhe des Industriegebiets Wölfersheim geriet das Auto aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen entgegenkommenden VW Crafter.

Der 30-jährige VW-Fahrer hatte Glück, er erlitt nur leichte Verletzungen.

Tödliche Verletzungen erlitt hingegen der 71-Jährige: Der Rettungsdienst konnte dem Renault-Fahrer nicht mehr helfen, er starb noch an der Unfallstelle.