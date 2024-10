Tödlicher Frontal-Crash auf Rügen: BMW-Fahrer stirbt am Unfallort

Glowe (Vorpommern-Rügen) - Am Dienstagmorgen ist ein Mann bei einem Unfall auf der Insel Rügen ums Leben gekommen.

Ein 48-Jähriger musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der 47-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Vormittag mitteilte.

Ein 48-Jähriger wurde bei dem Crash ebenfalls schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 48 Jahre alte BMW-Fahrer gegen 8 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Opel des 47-Jährigen zusammenstieß.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA zurate gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr leisteten Unterstützung bei der Bergung.