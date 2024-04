Tödlicher Frontal-Crash im Gegenverkehr: Mann (†38) stirbt bei Unfall mit Seniorin

Syrgenstein - Am Dienstag ist im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau bei einem schweren Unfall ein Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Frontalunfall im Landkreis Dillingen an der Donau ist am Dienstag der mutmaßliche Unfallverursacher ums Leben gekommen. © onw-images/Markus Brandhuber

Nach ersten Erkenntnissen ist der 38-Jährige gegen 16.50 Uhr auf der Staatsstraße bei Syrgenstein aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam ihm eine 70-jährige Autofahrerin entgegen. Die beiden Fahrzeuge krachten dadurch frontal zusammen.

Beide Insassen der Autos wurden von Ersthelfern aus ihren Wracks geholt und versorgt, bis Ärzte am Unfallort eingetroffen sind.

Nach ersten Einschätzungen wurde die Seniorin mittelschwer verletzt und daraufhin in das Krankenhaus Heidenheim gebracht. Der 38-Jährige kam unter laufender Reanimation in das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, wo er später seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Polizei wird bei der Untersuchung des Unfalls von einem Sachverständigen unterstützt, der ein unfallanalytisches Gutachten erstellten soll. Der Straßenabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden.