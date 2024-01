Tödlicher Unfall im Taunus: Auto kracht gegen Baum

Tödlicher Crash auf der B455 zwischen Königstein und Kronberg: Offenbar ungebremst krachte ein Auto gegen einen Baum. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag zwischen den Städten Königstein und Kronberg, wie die Polizei in Westhessen am frühen Morgen mitteilte.

Demnach war ein 47 Jahre alter Mann gegen 0.15 Uhr mit einem Wagen auf der Bundesstraße von Kronberg kommend in Richtung Königstein unterwegs.

Dabei geriet das Auto aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern: Der Wagen krachte gegen einen Baum neben der Fahrbahn.

Die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein. Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass das Auto dabei regelrecht zertrümmert wurde.