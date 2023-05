Tödlicher Unfall auf der B7 bei Kassel: Überhol-Manöver endet mit Frontal-Crash

Kassel/Grebenstein - Eine 67-jährige Frau setzte mit einem VW zu einem Überholmanöver an und raste direkt in einen tödlichen Frontal-Zusammenstoß - nach dem verhängnisvollen Unfall bei der Kleinstadt Grebenstein nördlich von Kassel am späten Abend des gestrigen Pfingstmontag wurde die B7 bis in die Nacht zum heutigen Dienstag hinein in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.