Tödlicher Unfall: Auto kracht gegen Baum und geht in Flammen auf

Mühlheim am Main - Im Mülheimer Stadtteil Lämmerspiel kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang: Eine 33-jährige Frau aus Rodgau starb bei dem Crash!

Alles in Kürze

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte demnach an, um den Brand zu löschen. Auch wurde ein Polizeihubschrauber mobilisiert, um vorsorglich ein angrenzendes Waldstück abzusuchen.

"Erste Meldungen sprachen von mehreren Personen im Fahrzeug, was sich nicht bewahrheitete", ergänzte ein Sprecher.

In der Steinheimer Straße unweit des Lämmerspieler Friedhofs kam gegen 1.47 Uhr ein Auto aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte frontal gegen einen Baum.

Die Bergung des verkohlten Autowracks dauerte bis in die Nacht hinein an. Die Polizei ermittelt zu dem Crash und sucht in diesem Zusammenhang auch Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0610860000 entgegen.

Erstmeldung vom 30. Mai, 7.54 Uhr, aktualisiert um 8.13 Uhr.