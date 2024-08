Tödlicher Unfall in Unterfranken: Auto erfasst Radfahrer

Würzburg - Für einen 76-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät: In der Gemeinde Waldbüttelbrunn bei Würzburg kam es am heutigen Samstag zu einem tragischen Unfall !

Ein Notarzt war rasch zur Stelle, doch er konnte nur noch den Tod eines verunglückten Fahrradfahrers feststellen. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Seeweg" und "Alter Weinberg", wie die Polizei in Unterfranken mitteilte.

Demnach war ein 76-Jähriger mit einem Fahrrad auf dem "Seeweg" unterwegs. Als er die Kreuzung überquerte, wurde er von einem Auto erfasst, welches auf der Straße "Alter Weinberg" fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer tödlich verletzt: Er starb noch an der Unfallstelle. "Ein Notarzt konnte trotz Reanimations-Maßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen", sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und der Ursache des Unfalls in Waldbüttelbrunn dauern an. Die Polizei gab aber bereits an, dass der Autofahrer vorfahrtsberechtigt gewesen sei.