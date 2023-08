Tödlicher Unfall: Für Rollerfahrer (†65) kommt jede Hilfe zu spät

Suderburg - Am Donnerstag ist ein 65 Jahre alter Motorrollerfahrer in Suderburg ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Holxer Straße.

Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann aus der Region alleinbeteiligt bei der Fahrt auf dem Kopfsteinpflaster auf regennasser Fahrbahn mit seinem Motorroller gestürzt und dabei mit dem Kopf auf dem Untergrund aufgeschlagen.

Der 65-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen und wurde erst rund 45 Minuten später durch Passanten entdeckt. Doch da kam die Hilfe für ihn bereits zu spät.

Die Polizei rückte an und sicherte die weiteren Unfallspuren.