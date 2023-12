Tödlicher Unfall im Burgenlandkreis: Auto kracht gegen Baum, Beifahrer (†39) stirbt!

Altenroda - Bei einem tragischen Unfall auf dem Forstweg "An der Wespe" bei Altenroda im Burgenlandkreis ist am Montagmorgen ein 39-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Feuerwehr und Rettungsdienst eilten umgehend zum Ort des Geschehens, nachdem sie von dem Unfall erfahren hatten. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt konnte dem Beifahrer (†39) nicht mehr geholfen werden. © Screenshot/Facebook.com/Feuerwehr Bad Bibra

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war der Mann gegen 6.35 Uhr zusammen mit einem 36-Jährigen in dessen Suzuki in Richtung Altenroda unterwegs gewesen, als das Auto aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte.

Feuerwehr und Rettungskräfte eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Als die Kameraden der Feuerwehr Bad Bibra dort eintrafen, wurde der Fahrer bereits vom Rettungsdienst versorgt. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten anschließend ins Krankenhaus.

Der 39-Jährige musste derweil zunächst aus dem Auto befreit werden. Ein ebenfalls herbeigerufener Notarzt kümmerte sich um den Mann, nachdem dies gelungen war. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für ihn jedoch jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei führte eine umfangreiche Unfallaufnahme durch und leitete Ermittlungen ein.