Tödlicher Unfall in 30er-Zone: Fahrer flüchtig, doch es gibt einen wichtigen Hinweis

Delmenhorst - In Delmenhorst bei Bremen hat es am Sonntag einen tödlichen Unfall gegeben, bei dem ein 58 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen ist. Der Verursacher ist weiter auf der Flucht.

Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind an der Unfallstelle im Einsatz. © Nord-West-Media/dpa

Wie die Polizei am späten Abend mitgeteilt hatte, war es gegen 19.45 Uhr zu dem Unfall in einer 30er-Zone in einem Wohnviertel gekommen.

Anwohner aus dem Ziethenweg hätten den Notruf gewählt, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten und den nicht mehr ansprechbaren Mann auf der Straße liegen sahen. Sie versorgten den Verletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Doch diese konnten nichts mehr für den 58-Jährigen tun. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Der unbekannte Verursacher flüchtete vom Unfallort: Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ein Zeuge einen SUV, möglicherweise einen Mercedes, gesehen, als das Unglück passierte. Das Fahrzeug sei in Richtung Brendelweg weitergefahren und nach rechts in Richtung Riedeweg abgebogen.

An der Unfallstelle fanden Beamte außerdem einen Außenspiegel, der zu dem flüchtigen Fahrzeug gehören könnte. Die Polizei hofft, dass sich die Hintergründe mit diesem Hinweis schnell aufklären lassen.

Für die Rettungsmaßnahmen und polizeilichen Ermittlungen blieb der Ziethenweg nach dem Unfall in Höhe der Nikolaus-Groß-Straße gesperrt. Für die Unfallanalyse wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Ein Kriseninterventionsteam aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg übernahm die psychosoziale Notfallversorgung der Zeugen und Angehörigen des Verstorbenen.