Tödlicher Unfall: Frau wird von gefälltem Baum erschlagen

Mainburg - In Niederbayern wurde eine Frau von einem umgestürzten Baum getroffen und tödlich verletzt.

Ein Notarzt konnte die schwer verletzte Frau nicht mehr retten. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochmittag bei Baumfällarbeiten in einem Mainburger Gemeindeteil.

Ein 39-jähriger Mann arbeitete dort auf einem Waldgrundstück, als ein umstürzender Baum eine 67-jährige Frau traf.

Sie wurde so schwer verletzt, dass sie trotz notärztlicher Versorgung noch vor Ort starb.

Ob der Baumfäller und die 67-Jährige verwandt waren, wollte ein Polizeisprecher aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht sagen. Sie sei aber nicht zufällig auf dem Grundstück gewesen.