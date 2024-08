Tödlicher Unfall in Mittelhessen: Opel-Fahrer (†21) gerät in Gegenverkehr und kracht in Audi

Landkreis Marburg-Biedenkopf - Bei einem Unfall am frühen Abend des gestrigen Samstags ist ein 21 Jahre alter Autofahrer im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf ums Leben gekommen.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Mann in einem Opel Astra auf der L3125 von Marburg in Richtung Ebsdorfergrund unterwegs, als er um kurz nach 18 Uhr im Ortsteil Heskem aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam.

Es gelang dem 21-Jährigen zwar, den Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Doch dann verlor er komplett die Kontrolle über den Opel und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Audi A3 zusammenstieß.

Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 31 Jahre alte Audi-Fahrer sowie seine 23-jährige Beifahrerin wurden lediglich leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie dennoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Bis etwa 21.45 Uhr sperrte die Polizei die L3125 für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.