Tödlicher Unfall in Sachsen: 28-Jähriger kracht gegen Baum!

Oderwitz - Das Winterwetter sorgt derzeit für zahlreiche Unfälle auf Sachsens Straßen. Nun verlor ein 28-Jähriger bei einem tragischen Crash in Oderwitz sein Leben.

Der VW Caddy war vermutlich zu schnell unterwegs, als der Fahrer (†28) die Kontrolle verlor. © xcitepress/Thomas Baier

Der junge Mann fuhr am Montagabend gegen 18.40 Uhr auf der S135 in Richtung Oderwitz, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen VW Caddy verlor. Das teilte ein Sprecher der Polizei Görlitz auf Anfrage mit.

Aufgrund der Witterung und vermutlich, weil er seine Geschwindigkeit nicht dem verschneiten Wetter angepasst hatte, kam er nach rechts ab und krachte mit einem Baum zusammen.

Fünf Zeugen eilten zu dem Verunglückten und agierten als Ersthelfer. Wenig später trafen mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ein. Außerdem wurde ein Rettungshubschrauber zum Unfallort gerufen.

Doch alle Reanimationsversuche blieben erfolglos, für den 28-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Ein Kriseninterventionsteam (KiT) kümmerte sich im Anschluss um die traumatisierten Ersthelfer. Der Verkehrsunfalldienst nahm währenddessen die Details des schrecklichen Crashs auf.