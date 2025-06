Tödlicher Unfall in Unterfranken: Mitsubishi und Audi krachen zusammen

Main-Spessart/Karbach - Ein Audi und ein Mitsubishi krachten auf einer Kreuzung aufeinander: Für einen 90-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Ein 54-Jähriger erlitt einen Schock.

Alles in Kürze

Unfall bei Karbach am Freitagnachmittag: Ein 90-Jähriger starb, ein 54-jähriger Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der tragische Unfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag bei der Marktgemeinde Karbach im Landkreis Main-Spessart, wie die Polizei in Unterfranken am Samstag mitteilte.

Demnach war ein 90 Jahre alter Mann gegen 17.30 Uhr von Karbach kommend mit einem Audi A3 auf der Staatsstraße 2299 unterwegs.

Der Senior wollte mit seinem Wagen nach links in Richtung Marktheidenfeld abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 54 Jahre alter Mann mit einem Mitsubishi auf der St2299 von Marktheidenfeld kommend in Richtung Marktheidenfeld-Zimmern.

"Im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2299 und der Staatsstraße 2438 kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem vorfahrtsberechtigten Mitsubishi", ergänzte ein Sprecher.