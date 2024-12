31.12.2024 07:08 Tödlicher Unfall: Linienbus überfährt 85-jährigen Mann

In der Liebermannstraße in Mörfelden-Walldorf kam es am Montagabend zu einem tödlichen Unfall: Ein 85-jähriger Mann wurde von einem Linienbus überfahren!

Mörfelden-Walldorf - Alle Hilfe war vergebens: In Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt kam es am gestrigen Montagabend zu einem tragischen Unfall, ein 85 Jahre alter Mann starb noch an der Unfallstelle. Unfall mit einem Toten in Mörfelden-Walldorf: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. © KEUTZTV-NEWS Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 18.38 Uhr bei dem Fußgängerüberweg in der Liebermannstraße, wie die Polizei in Südhessen mitteilte. Der Ablauf des Unglücks ist demnach noch völlig unklar, sicher ist nur, dass ein 85-jähriger Fußgänger von einem Linienbus erfasst und überfahren wurde: Er "kam unter dem Bus zum Liegen und musste durch die Feuerwehr geborgen werden", wie ein Sprecher erklärte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, der Senior starb noch an der Unfallstelle. Auch ein herbeigeeilter Notarzt konnte nichts mehr ausrichten. Unfall Frontalcrash auf Landstraße: Ehepaar verstirbt am Unfallort! Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall dauern an. Dabei wird die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen externen Sachverständigen unterstützt. Zudem suchen die Beamten Zeugen des Crashs, welche sich bitte unter der Telefonnummer 0610540060 bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf melden sollen.

