Tödlicher Unfall nach Überholmanöver: Biker überschlägt sich und stirbt

Radevormwald - Ein Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern ist für einen 20-jährigen Biker in Radevormwald (Oberbergischer Kreis) tödlich geendet.

Trotz Reanimation durch Rettungssanitäter erlag der junge Biker (†20) noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. © Tim Oelbermann

Der 20-Jährige aus Gevelsberg war nach Angaben der Polizei am gestrigen Dienstagabend gegen 20 Uhr zusammen mit einem weiteren Motorradfahrer (20) aus Sprockhövel auf der B483 Richtung Schwelm unterwegs, als die beiden Zweiradfahrer in Höhe des Ortsteils Kronenberg ein in die gleiche Richtung fahrendes Auto überholten.

Nach dem Manöver musste der vorausfahrende Sprockhöveler allerdings verkehrsbedingt sein Tempo drosseln, wobei es zu dem folgenschweren Zusammenstoß der beiden Motorräder kam.

Der hinter dem jungen Mann fahrende Gevelsberger erkannte das Bremsmanöver anscheinend zu spät und fuhr mit seinem Bike auf die Maschine seines Begleiters auf, wobei er sich überschlug und schließlich mit seinem Fahrzeug in einem Feld liegen blieb.

Bei dem Sturz erlitt der 20-Jährige derart schwere Verletzungen, dass er trotz der Reanimation durch hinzu alarmierte Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstarb.