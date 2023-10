Tödliches Unglück auf brandgefährlicher Strecke: Biker stirbt trotz Vollbremsung

Hetzbach/Reusenkreuz - Schreckliches Unfalldrama in Südhessen ! Dort kam infolge eines Alleinunfalls ein Motorradfahrer ums Leben - und das, obwohl er allem Anschein nach alles tat, um einen Aufprall zu verhindern. Die Unfallstrecke gilt für die Polizei bereits seit längerem als brandgefährlich.

Für den Motorradfahrer kamen jegliche Rettungsversuche zu spät. Er verstarb am Unfallort. © 5VISION.NEWS

Alles nahm seinen Anfang am heutigen späten Freitagnachmittag auf der Landstraße 3108 zwischen den beiden Oberzenter Ortsteilen Hetzbach und Reußenkreuz im Odenwaldkreis. Dort befuhr ein Motorradfahrer mit seiner blauen Suzuki die kurvige Strecke.

Laut Informationen von vor Ort kam es dann gegen 17 Uhr schließlich zum tragischen Unglück. In einer starken Kurve verlor der Mann aus bislang noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Heftige Bremsspuren rund um den Unfallort ließen darauf schließen, dass der Biker noch alles versuchte, um das zu verhindern, was in der Folge geschah.

Schließlich krachte das Motorrad in eine Leitplanke und blieb dort regelrecht stecken. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Verunfallte von seinem Krad geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Die umgehend herbeigeeilten Rettungskräften versuchten alles, um das Leben des Mannes zu retten - jedoch ohne Erfolg.

Der Biker verstarb noch um Unfallort. Zwei Motorräder der Polizei, die ebenfalls im Einsatz waren, sperrten den Bereich rund um den Ort des Geschehens weiträumig ab. Die örtliche Feuerwehr unterstützte bei der Bergung sowie der Reinigung der Fahrbahn.