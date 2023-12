Tragischer Schulbusunfall: 12 teils Schwerverletzte, ein Kind kommt ums Leben

Der Unfall passierte gegen 6.30 Uhr auf der K7131/Richterstraße. Laut Polizei ist ein Schulbus seitlich mit einem Streufahrzeug des Winterdienstes zusammengestoßen. In der Folge prallte der Bus noch frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass der Bus im vorderen Bereich komplett zerstört wurde.

Der Bus prallte nach dem Zusammenstoß mit dem Winterdienstfahrzeug noch gegen einen Baum. © Niko Mutschmann

Am Dienstagmorgen hat Regen auf vielen Straßen im Erzgebirge zu Glatteis geführt. "Die Niederschläge wurden am Morgen durch eine warme Luftschicht in etwa 1500 Metern von Schnee in Regen umgewandelt", erläuterte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst auf Anfrage.

Die Kreisstraße ist auch mehrere Stunden nach dem schrecklichen Unfall noch zwischen Cranzahl und B95 in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.