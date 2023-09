Tragischer Unfall: 3-Jähriger wird von Laster überrollt und stirbt

Schwarme - Am Dienstagabend kam es im niedersächsischen Schwarme zu einem schrecklichen Unfall , bei dem ein Dreijähriger ums Leben kam.

Der dreijährige Junge starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. (Symbolbild) © rissix/123RF

Wie die Polizei am heutigen Mittwochnachmittag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Vortag gegen 18.45 Uhr in der Straße Im Fleut.

Ein Paketzusteller aus Bremen fuhr mit seinem Kleintransporter rückwärts aus einer Grundstückauffahrt in Richtung Straße.

Der dreijährige Junge lief zeitgleich hinter dem Wagen entlang und wurde erfasst. Der Fahrer schien nicht mehr rechtzeitig bremsen zu können -der Posttransporter überrollte das Kind.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Junge noch an der Unfallstelle. "Der Kleintransporter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt", hieß es vonseiten der Polizei Diepholz.