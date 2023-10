Tragischer Unfall auf der B6: Zwei Schwerverletzte und eine Tote

Oschatz - Auf der Bundesstraße 6 in Nordsachsen ereignete sich am Freitagnachmittag ein tödlicher Unfall .

Am Freitag mussten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem schweren Unfall auf die B6 anrücken. (Symbolbild) © 123RF/adrianhancu

Eine 57-jährige Ford-Fahrerin war auf der B6 in Richtung Lonnewitz unterwegs, als sie gegen 15.25 Uhr nach dem Abzweig Reppen plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr rauschte. Das teilte Polizeisprecherin Maxi Böckel am Sonntag mit.

In weiterer Folge stieß der Ford mit einem entgegenkommenden VW-Transporter zusammen, wobei beide Insassen (57 und 56 Jahre alt) schwere Verletzungen erlitten und ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Ford-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Rahmen der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B6 bis zum Samstagmorgen voll gesperrt werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und ein DEKRA-Sachverständiger vor Ort im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun zu den genauen Umständen.