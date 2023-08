Tragischer Unfall in Oberfranken: Junge Autofahrerin kracht frontal in Linienbus

Weitramsdorf - In Oberfranken ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Drei Menschen wurden dabei teils schwer verletzt.

Die Unfallstelle auf der B303: Der Wagen der jungen Frau (22) musste aufgeschnitten werden, um sie aus ihrem Wrack zu befreien. © NEWS5 / Ittig

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der B303 zwischen den Weitramsdorfer Ortsteilen Neundorf und Tambach im Landkreis Coburg gegen 18.40 Uhr am Samstag.

Demnach geriet eine 22-jährige Autofahrerin, die von Schweinfurt in Fahrtrichtung Coburg unterwegs gewesen war, auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Linienbus. Warum die junge Frau von ihrer Fahrspur abkam, war zunächst unklar.

Die 22-Jährige und der Busfahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten befreit werden. Beide wurden schwer verletzt.

Der Busfahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die junge Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

In dem Linienbus verletzte sich zudem ein Insasse leicht. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.