11.09.2024 13:32 Tragischer Unfall: Mann von Tram erfasst - Tot!

Eine Tram hat am gestrigen Dienstag einen 78 Jahre alten Mann in Cottbus erfasst. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Von Mia Goldstein

Cottbus - Eine Tram hat am gestrigen Dienstag einen 78 Jahre alten Mann in Cottbus erfasst. Er verstarb noch an der Unfallstelle. In Cottbus geriet ein Mann (78) am gestrigen Dienstagabend vor eine Straßenbahn und starb. © Christoph Lohse /Blaulichtreport Lausitz Nach Angaben der Polizei vom heutigen Mittwoch war der Fußgänger an der Straße Garteneck unterwegs, als er von der Straßenbahn der Linie 4 erfasst wurde. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Alarmierte Rettungskräfte konnten den verunfallten Mann nicht mehr retten. © Christoph Lohse/Blaulichtreport Lausitz Der Tram-Fahrer sowie die Fahrgäste der Straßenbahn wurden wohl nicht verletzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Titelfoto: Christoph Lohse /Blaulichtreport Lausitz