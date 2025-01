Tragischer Unfall nahe Köln: Fahrer verstirbt bei Crash auf B59

Pulheim - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pulheim und Köln ! Ein heftiger Crash in der Nähe der Domstadt hat ein Todesopfer gefordert.

Bei einem Unfall auf der B59 zwischen Pulheim und Köln ist ein Fahrer verstorben. © Feuerwehr Pulheim

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert.

Als die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, fanden sie auf der Venloer Straße im Kreuzungsbereich der B59 ein Auto vor, welches zwischen zwei Bäumen im Straßengraben lag.

Ersthelfer hatten das Auto, welches zunächst auf der Seite lag, aufgestellt, um so an den Fahrer, der sich alleine in dem Kleinwagen befand, heranzukommen.

Der eingetroffene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Allerdings ist wohl ein internistischer Notfall für den Unfall und den Tod ursächlich gewesen.