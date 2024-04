Tragischer Unfall: Zeugen versuchen Pedelec-Fahrer zu retten, doch es hilft nichts!

Zeitz - Tragischer Unfall im Burgenlandkreis : Zeugen haben am Sonntag einen gestürzten Pedelec-Fahrer gefunden - doch der 70-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden.

Ein Pedelec-Fahrer (†70) starb am Sonntag im Burgenlandkreis. Der genaue Ablauf des Unfalls ist noch unklar. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann gegen 17.15 Uhr an der Pölziger Straße in Giebelroth nahe Zeitz entdeckt.

Der Radler sei vermutlich gestützt.

Laut Polizei leiteten die Finder sofort Erste-Hilfe Maßnahmen ein.

"Trotz der schnellen Versorgung konnte ein Notarzt bei dem 70-jährigen Radfahrer nur noch den Tod feststellen", hieß es weiter.