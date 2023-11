Tragischer Vorfahrtsunfall: Motorrad-Fahrerin (†17) stirbt auf Landstraße!

Krauchenwies - Zu einem tödlichen Unfall kam es am Mittwochmorgen im Kreis Sigmaringen.

Die Opel-Fahrerin kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die 17-Jährige war gegen 7.15 Uhr auf der L456 in Richtung Krauchenwies unterwegs.

Als eine Opel-Fahrerin an der Einmündung Bittelschieß auf die Landesstraße auffuhr, kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten jungen Motorradfahrerin.

Die Jugendliche wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Laut Polizei wird der Sachschaden auf rund 12.000 Euro geschätzt.