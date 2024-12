Tragisches Unglück auf Bauernhof: Kleiner Junge (1) verliert Arm

Dornbirn (Österreich) - Ein einjähriges Kind hat bei einem Unfall auf dem elterlichen Bauernhof in Österreich einen Arm verloren.

Demnach war der Junge auf einem Hof in Dornbirn aus noch unbekannter Ursache in die laufende Gelenkwelle eines Futtermischwagens geraten. Dabei wurde ihm der komplette rechte Oberarm abgetrennt.

Wie die Polizei berichtete, geschah das Unglück am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 18.15 Uhr im Bundesland Vorarlberg.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Einjährigen laut Polizei in Begleitung seiner Mutter in eine Spezialklinik nach St. Gallen in der Schweiz.

Der Zustand des Einjährigen ist laut Auskunft der behandelnden Ärzte stabil.