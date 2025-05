Tragödie im Norden: Rentner überschlägt sich mit Auto und stirbt

Norderstedt - Schrecklich: Am Mittwochabend ist ein 79-jähriger Mann bei einem Unfall in Norderstedt ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen.

Alles in Kürze

In Norderstedt ist ein 79-jähriger Mann bei einem Unfall am Mittwochabend ums Leben gekommen. © Feuerwehr Norderstedt

Laut der Polizei war der Rentner gegen 20.45 Uhr auf der Ochsenzoller Straße unterwegs, als er in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache mit seinem VW Polo in den Gegenverkehr geriet.

Zwar konnte ein dort fahrender 39-Jähriger einen Zusammenstoß dank eines Ausweichmanövers über den Gehweg verhindern, aber der Polo kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort krachte der Wagen gegen einen Baum und überschlug sich anschließend. Dabei wurde der 79-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb.

An dem Polo entstand Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Mercedes des 39-Jährigen wurde leicht an der Felge beschädigt.