26.07.2024 11:50 Traktor fährt in Reetdachhaus: Außenwand reißt ein

Von Ella Krum

Nieblum/Föhr - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag ein Traktor mit einer Hauswand in der Jens-Jacob-Eschel-Straße in Nieblum auf der Insel Föhr kollidiert. Die Front des Traktors ragte in das Gebäudeinnere. Die Bewohner waren zum Glück nicht zu Hause. © Polizeidirektion Flensburg Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9.20 Uhr. Demnach kam der Traktor mit angehängtem Gülleanhänger nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Fußweg und stieß mit der Außenwand eines Reetdachhauses zusammen. Durch den Aufprall wurde die Mauer des Wohnhauses großflächig eingebrochen. Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt zum Glück nicht im Gebäude. Unfall Wagen rollt plötzlich los: Postbotin versucht Fahrzeug zu stoppen und wird eingeklemmt Der 34-jährige Traktor-Fahrer konnte sich den Angaben zufolge selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt. "Ein medizinischer Notfall des Fahrers kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden", so ein Sprecher der Polizei Wyk auf Föhr. Die Schadenshöhe an Gebäude und Traktor schätzt die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Ein Sachverständiger soll nun die Einsturzgefahr des Reetdachhauses überprüfen.

Titelfoto: Polizeidirektion Flensburg