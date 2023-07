Traktor-Unfall hat schlimme Folgen: Polterabend endet tödlich!

Seeham (Österreich) - Heftiger Unfall im Salzburger Land: Ein Polterabend endete dort an diesem Wochenende tödlich!

Mittels Rettungshubschrauber wurde ein Polterabendgast ins Krankenhaus geflogen. Dort erlag er nach wenigen Stunden seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Unsplash/Niklas Bischop

Es waren zwölf Männer, die am Samstagabend auf besondere Weise Spaß auf einem Polterabend haben wollten: Sie fuhren auf einem Anhänger an einem Traktor mit. Dabei kam es zum Unfall, der schlimme Folgen haben sollte.

Denn ein 44-Jähriger stürzte vom Anhänger, wie die Polizei am heutigen Sonntagmorgen mitteilte. Demnach habe der Mann das Gleichgewicht verloren. Der Unfall selbst ging jedoch glimpflich aus: Der Partygast kam auf den Beinen zum Stehen.

Doch als er dem Traktor hinterherlief, stolperte er. Dabei stürzte der 44-Jährige so fatal, dass er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog. Der Mann wurde sofort bewusstlos und blieb in der Folge reglos am Boden liegen.

Andere Gäste des Polterabends riefen sofort den Rettungsdienst. Mittels Hubschrauber ging es dann für den Mittvierziger in die Christian-Doppler-Klinik in Salzburg, von wo aus am Nachmittag die Schreckensmeldung kam: Der Verunfallte hat seinen Sturz nicht überlebt! Er erlag auf der Intensivstation seinen Verletzungen.