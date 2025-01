28.01.2025 18:22 Transporter gerät in Gegenverkehr und kracht frontal in Mercedes: drei Schwerverletzte

In Wiesbaden wurden bei einem Frontalcrash drei Personen schwer verletzt. Ein Transporter war zuvor in der Glarusstraße in den Gegenverkehr geraten.

Von Marc Thomé

Wiesbaden - In Wiesbaden wurden am Nachmittag des heutigen Dienstags drei Personen bei einem Unfall schwer verletzt. Der Transporter war in den Gegenverkehr geraten und dann frontal mit der B-Klasse zusammengestoßen. © 5VISION.NEWS Wie die Wiesbadener Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst "X" mitteilt, sind in der Glarusstraße eine Mercedes-B-Klasse und ein Transporter frontal zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters war zuvor in den Gegenverkehr geraten. Zwei weitere abgestellte Fahrzeuge wurden bei dem Unfall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Unfall Rentner erfasst deutsche Radler auf Mallorca: Opfer sind Teil der Bahnrad-Nationalmannschaft! Sowohl die beiden Insassen des Mercedes als auch der Mann im Transporter erlitten bei dem Crash schwere Verletzungen. Ersthelfer hatten den Mann bei Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Transporter geholt und mit der Reanimation begonnen. Diese sei dann auch beim Transport in eine Klinik fortgesetzt worden. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes ist zurzeit nichts bekannt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist ebenfalls noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Möglicherweise war ein medizinischer Notfall der Grund dafür, dass der Transporter-Fahrer in den Gegenverkehr geraten ist. Für die Unfallaufnahme musste die Glarusstraße vollständig gesperrt werden.

