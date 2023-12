Transporter kracht in Auto: Zwei Tote bei Horror-Crash!

Papenburg - Beim Crash eines Transporters und eines Autos auf der Bundesstraße 70 zwischen Papenburg und Aschendorf ( Landkreis Emsland ) sind am Mittwoch ein Mann und eine Frau getötet worden.

Für die beiden Insassen des Renaults kam jede Hilfe zu spät. © Feuerwehr Papenburg

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Kleintransporter gegen 8 Uhr auf der Meppener Straße in Richtung Aschendorf in den Gegenverkehr und krachte dort in einen Renault.



Der 62-jährige Fahrer sowie seine 66-jährige Beifahrerin erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der Fahrer des Kleintransporters (38) kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.