10.09.2023 14:35 Trunkenheitsfahrt endet mit mehr als 50.000 Euro Sachschaden

Insgesamt sieben Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in der Marktstraße in Wilhelmshaven beschädigt worden.

Von Nora Petig

Wilhelmshaven - Bei einem Verkehrsunfall in der Marktstraße in Wilhelmshaven sind am Sonntagmorgen sieben Fahrzeuge beschädigt worden. Die Fahrzeuge wurden teilweise auf den Gehweg geschoben. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Teilweise lägen Totalschäden vor, so die Polizei. Demnach fuhr ein 24-Jähriger gegen 3.15 Uhr unter Alkoholeinfluss und mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem BMW durch die Marktstraße und stieß dort mit mehreren parkenden Fahrzeugen zusammen. Teilweise wurden diese, wie auch auf einem Bild vom Unfallort zu sehen ist, auf den Gehweg geschoben, heißt es weiter. Unfall Auto überschlägt sich und kracht gegen Baum: 27-Jähriger stirbt Ein Atemalkoholtest habe bei dem jungen Mann einen Wert von 1,02 Promille. "Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellte die Polizei den Führerschein des Mannes fest und ließ bei dem Mann eine Blutprobe entnehmen", so die Beamten dazu. Der Gesamtschaden werde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

