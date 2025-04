14.04.2025 16:53 Um ein Haar baden gegangen: Brummi-Fahrer hat Glück im Unglück

Da hatte jemand alle Schutzengel an Bord: Am Montag krachte ein Lkw durch einen Zaun in der Innenstadt von Fulda. Nur um ein Haar ging der Fahrer nicht baden.

Von Angelo Cali

Fulda - Das hätte durchaus ungemütlich enden können! Am heutigen Montagmorgen krachte ein Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt durch einen Zaun, entging nur knapp einer hautnahen Begegnung mit der Fulda. Der Lastwagen durchbrach einen Zaun und hing ganz knapp über der Fulda. © Fuldamedia Wie ein Polizeisprecher berichtete, war der 26 Jahre alte Brummi-Fahrer gegen 9.50 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt von Fulda (Hessen) unterwegs. Kurz vor der Kreuzung an der Kohlhäuser Straße kam der Laster-Lenker aber aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte auf der linken Seite in einen Stahlzaun, der aufgrund der Wucht des Aufpralls durchbrochen wurde. Schließlich kam der Lkw erst zum Stehen, als dessen Führerhaus komplett über dem dort verlaufenden Fulda-Kanal hing. Stundenlang blockierte das quer stehende Gespann die Fahrbahn, sodass erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen die Folge waren. Glücklicherweise wurden bei dem Zwischenfall aber weder der junge Lkw-Fahrer noch Unbeteiligte verletzt. Geschätzt wird der entstandene Schaden an Zaun und Fahrzeug seitens der Polizei auf etwa 23.000 Euro.

