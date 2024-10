A1 voll gesperrt: 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Großenkneten - Bei einem schweren Unfall auf der A1 in Richtung Hamburg ist am Dienstagmittag ein 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Anschließend wurde der Delmenhorster mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Landung war die Fahrbahn Richtung Osnabrück kurzzeitig gesperrt.

Der 34-Jährige wurde durch den schweren Aufprall in der Fahrerkabine seines Kleintransporters eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Beim Versuch, noch auszuweichen, fuhr dieser frontal in die rechte Seite des Lkws, so ein Sprecher der Polizei .

Die Fahrbahn in Richtung Hamburg ist voraussichtlich noch bis zum Dienstagabend von einer Vollsperrung betroffen, so der Sprecher weiter. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro.