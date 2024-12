Nach Chaosfahrt auf A1 mit 19 Verletzten: 1,8 Millionen Euro Schaden

Düsseldorf - Bei der Chaosfahrt mit 19 Verletzten auf Autobahnen in Nordrhein-Westfalen ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von mindestens 1,8 Millionen Euro entstanden. Eine Ermittlungskommission sei derzeit dabei, die etwa 60 Kilometer lange Fahrt eines 30-jährigen Fernfahrers zu rekonstruieren.

Die Blutergebnisse des 30-jährigen Polen stehen weiterhin aus. Ihm wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Hagen bestätigte die Feststellung einer Psychose, schränkte aber ein, dass es sich um eine Verdachtsdiagnose handele.

Dem 30-Jährigen sei eine akute Psychose attestiert worden, sagte dessen Rechtsanwalt der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Er habe beim Haftrichter ausgesagt, sich an die Fahrt nicht erinnern zu können.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen neben dem polnischen Lastwagen auf der A1 bei Hagen an der Unfallstelle. © Sascha Thelen/dpa

Der Lkw war am Samstagnachmittag mit hohem Tempo und in Schlangenlinien über die A46 und die A1 gefahren und löste zahlreiche Unfälle aus. Autofahrer wurden während der Chaosfahrt über den Verkehrsfunk gewarnt und aufgefordert, die Autobahnen schnellstmöglich zu verlassen - konnten aber in vielen Fällen nicht rechtzeitig ausweichen.

Bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge wurden insgesamt 50 Fahrzeuge in die Unfallserie verwickelt!

Die Zahl der Schwerverletzten habe sich von sechs auf acht erhöht, darunter sei eine Person mit lebensgefährlichen Verletzungen, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit.