Dramatischer Unfall an der A1: Auto kracht unter Lastwagen

Hamburg - Auf der A1 in Hamburg hat es in der Nacht zu Mittwoch einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein 44-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stehen an der Unfallstelle auf der A1. © Blaulicht-News.de

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatte sich der Unfall an der Raststätte Stillhorn-West in Richtung Süden ereignet.

Ein 44-Jähriger war von der Raststätte losgefahren und aus noch unbekannter Ursache in einen am Standstreifen stehenden Lastwagen gekracht.

Die Autofront wurde dabei komplett zerstört und unter den Lastwagen gedrückt. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Fahrer noch im Wrack eingeklemmt. Helfer der Feuerwehr konnten den Mann schließlich aus dem Wagen befreien.