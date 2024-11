Glätte-Unfälle: A1 und A24 Richtung Hamburg gesperrt

Barsbüttel - Schwerer Unfall vor den Toren Hamburgs! In der Nacht zu Samstag sind auf der A1 bei Barsbüttel zwei Sattelzüge zusammengekracht und haben für eine Vollsperrung gesorgt.

Die Autobahn musste daraufhin in Richtung Hamburg komplett gesperrt werden.

Die Frau versuchte wieder die Kontrolle über den Sattelzug zu erlangen und bremste daher ab. Ein dahinter fahrender Lastwagen erkannte dies zu spät und krachte in den Auflieger. Beide Lkws verkeilten sich daraufhin und standen komplett quer auf der A1.

In unmittelbarer Nähe kam es zu einem weiteren Unfall. Auf der A24 hatte sich gegen kurz nach 7 Uhr ein Auto gedreht und war mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Anschließend krachte der Wagen noch in die Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Auch hier ist die Autobahn derzeit zwischen Reinbek und Kreuz Hamburg-Ost in Richtung Hamburg gesperrt.