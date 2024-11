Kleintransporter kracht in Stauende! Fahrer wird eingeklemmt und schwebt in Lebensgefahr

Wildeshausen - Schwerer Unfall auf der A1! Bei Wildeshausen ist am Montagnachmittag ein Kleintransporter in ein Stauende gekracht. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Kleintransporter war auf der A1 bei Wildeshausen ungebremst in einen Sattelzug gekracht. © NonstopNews / Tim Philipsen

Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte eine 35 Jahre alte Frau aus Polen zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord verkehrsbedingt ihren Sattelzug auf rund 20 km/h abbremsen müssen.

Der Fahrer eines nachfolgenden Kleintransporters bemerkte dieses aber zu spät und krachte ungebremst in das Heck des Sattelanhängers. Der Mann, der nach ersten Erkenntnissen aus Rumänien stammen soll, wurde in seiner Fahrerkabine eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Er erlitt bei dem Unfall schwere bis lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrer des Sattelzuges blieb hingegen unverletzt.

Die A1 wurde daraufhin ab der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Richtung Hamburg von der Polizei gesperrt, der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Mit der Aufhebung der Sperrung ist erst in den späten Abendstunden zu rechnen, so ein Sprecher.